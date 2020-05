Calciomercato, Juventus spiazzata | Ha firmato in segreto

La Juventus si fa trovare spiazzata in vista del prossimo calciomercato estivo: il top player ha firmato in gran segreto

Mancano poche settimane alla sempre più probabile ripresa del campionato di Serie A. I club si muovono in vista della riapertura del calciomercato estivo ed in tal senso, la Juventus potrebbe registrare un’inattesa novità. Il top player ha già firmato in gran segreto.

Calciomercato Juventus, ha firmato fino al 2023: i dettagli

Già accostato con forza al club bianconero negli ultimi mesi, la pista che porta a Casemiro è destinata a sfumare. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riportato da ‘DonDiario‘ che cita ‘Marca’, avrebbe infatti trovato l’accordo e già firmato il prolungamento con il Real Madrid. Si tratterebbe di un rinnovo triennale, con aumento dell’ingaggio richiesto dall’entourage del brasiliano.

Il Real Madrid non si è opposto alle richieste del calciatore, ritenendo congruo un aumento salariale fino al 30 giugno 2023. La Juventus dunque si trova tagliata fuori nella corsa al classe 1992 che è dunque destinato a restare alla corte di Zinedine Zidane. Il giocatore in passato era stato cercato con insistenza dal club torinese, con le ‘Merengues’ che hanno pensato di puntare su altri profili. Il Real Madrid del futuro ripartirà da Casemiro che, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze, 4 reti e 4 assist vincenti con i ‘Blancos’.

Il Real Madrid comunicherà ufficialmente il rinnovo di Casemiro quando sarà più chiaro il prosieguo dell’attuale stagione, stoppata dall’emergenza Coronavirus da oltre due mesi a questa parte.

