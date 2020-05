Calciomercato Juventus, il piano per Brandt | Paratici cala il jolly

Gli occhi della Juventus su Brandt. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Pjaca per abbassare la valutazione del Borussia Dortmund

Julian Brandt è uno dei gioielli più luccicanti del Borussia Dortmund. Al pari di Haaland e Sancho, il centrocampista tedesco ha attirato l’interesse delle big d’Europa grazie alle sue ultime prestazioni in campo dopo il rientro dal lungo stop causato dall’emergenza sanitaria.

Brandt è stato acquistato la scorsa estate dal Bayern Leverkusen per circa 25 milioni di euro e con la maglia giallonera nella stagione in corso ha messo a referto 7 reti e ben 10 assist in tutte le competizioni. Piace la duttilità del giocatore, capace di orchestrare in tutti i ruoli del centrocampo e assicurare qualità alla manovra.

Calciomercato Juventus, Pjaca per il colpo Brandt

Doti che hanno attirato anche gli scout della Juventus, pronta a rinnovare il proprio reparto mediano la prossima stagione ad iniziare dalla probabile partenza di Pjanic. Brandt per età (è un classe ’96), talento e caratteristiche è un profilo che intriga la dirigenza della Continassa, che potrebbe mettersi all’opera per preparare un’offensiva questa estate e portarlo in Italia. Il Borussia però è una botte cara e non sarà facile strapparlo al sodalizio della Ruhr, che per il cartellino del suo gioiello chiederebbe un assegno intorno ai 50 milioni di euro.

La Juve per abbassare il cash potrebbe inserire nell’operazione Marko Pjaca, attualmente in prestito in Belgio nella fila dell’Anderlecht. Un elemento che non dispiacerebbe al Borussia, che preferirebbe però incassare l’intero conguaglio per dare il via libera alla cessione di Brandt.

