Calciomercato Inter, dalla Premier l’erede di Lautaro | Super scambio!

Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez per affidargli l’eredità di Luis Suarez. Intanto l’Inter pensa al sostituto che potrebbe arrivare con uno scambio

La dirigenza dell’Inter sta lavorando sodo e con grande tempismo per cercare di anticipare la concorrenza e, soprattutto, non farsi trovare impreparata nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse davvero salutare in estate. Il Barcellona infatti non molla la presa, nonostante le recenti dichiarazioni di Ausilio in merito al pagamento della clausola rescissoria del centravanti argentino. Qualora però il Barça dovesse davvero produrre uno sforzo economico tale da privare Conte del proprio numero 10, Marotta e soci non si faranno di certo cogliere di sorpresa, visti i tanti nomi accostati per l’attacco alla squadra nerazzurra. Dal parametro zero Cavani al bomber tedesco Timo Werner, passando per la new entry Alexandre Lacazette. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occhi su Lacazette: progetto di scambio

L’ultimo profilo avvicinato all’Inter è pronto il centravanti dell’Arsenal. Secondo quanto evidenziato da ‘Sportmediaset’ i nerazzurri avrebbero messo gli occhi proprio sul francese ex Lione con un piano ben preciso.

Per provare a convincere i londinesi a cedere il proprio attaccante l’Inter avrebbe proposto uno scambio con il centrocampista uruguaiano Matias Vecino oppure in alternativa con l’esterno croato Ivan Perisic nel caso in cui non dovesse davvero proseguire la sua avventura al Bayern Monaco. Al netto dell’allettante proposta va comunque valutata anche la volontà dello stesso Lacazette, che secondo quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ non sarebbe troppo convinto del trasferimento a Milano.

