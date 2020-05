Calciomercato Inter, dalla Spagna | Lautaro-Barça si farà: spunta la data

Dalla Spagna arriva la conferma che l’affare tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martinez si farà, ma non subito: c’è la data

La trattativa che tiene tutti i tifosi dell’Inter con il fiato sospeso, è sicuramente quella legata al futuro di Lautaro Martinez. Ormai da mesi il Barcellona continua a corteggiare l’attaccante argentino per affidargli l’eredità di Luis Suarez. Dalla Spagna sono sicuri che l’affare si farà, ma non subito. Spunta la data dell’assalto decisivo.

Calciomercato Inter, la strategia del Barcellona: offerta per Lautaro dopo la scadenza della clausola

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e l’Inter non scende di prezzo. Una querelle che dura ormai da mesi e che potrebbe risolversi a metà luglio. La dirigenza nerazurra sembrerebbe convinta a non scendere al di sotto del prezzo della clausola rescissoria per il trasferimento dell’argentino, ma i blaugrana avrebbero un piano. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il club catalano vorrebbe attendere il 15 luglio, data in cui la clausola di 111 milioni sul contratto di Lautaro Martinez scadrà, per effettuare l’offensiva vincente.

La società spagnola dunque, spera così di ottenere un corposo sconto per l’attaccante, visti anche gli strascichi economici del Coronavirus. Per convincere la società interista, il Barcellona starebbe pensando di offrire 70 milioni cash ed un’ulteriore contropartita, che potrebbe interessare alla società interista. Una trattativa dunque, che non sembrerebbe destinata a chiudersi nel breve tempo, ma che a metà luglio potrebbe infiammare il calciomercato estivo.

