Calciomercato Juventus, assalto Simeone | Sarri lo saluta

La Juventus lavora alla prossima sessione di calciomercato in vista del 2020/21: il top club alla finestra per un big bianconero

La Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo. Il prossimo 20 giugno si riparte ed il calcio italiano, in tal senso, potrebbe vedere un’accelerata anche in ambito calciomercato con la Juventus tra i club maggiormente attivi. In uscita, il club torinese potrebbe puntare ad una cessione illustre: offerta in arrivo dal top club dall’estero.

Calciomercato Juventus, scippo dalla Liga: addio in estate

Un’estate caldissima quella che si prospetta per il mercato della Juventus. Fabio Paratici è al lavoro non solo sulle possibili entrate ma anche sulle cessioni. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, sembrerebbe ormai scontato l’addio di Douglas Costa nonostante Sarri vorrebbe la sua conferma. Il brasiliano, deludente in stagione con soli 2 gol e 5 assist in 18 presenze, accumulando 679′.

In tal senso, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a farsi avanti durante l’estate per strappare il 29enne verdeoro alla compagine bianconera. I ‘Colchoneros’ hanno infatti intenzione di lasciare partire sia Lemar, che ha reso sotto le aspettative per il post Griezmann, che Correa e Vitolo. Il nome caldo verrebbe dunque da Torino, sponda Juventus, per la gioia del ‘Cholo’ Simeone.

Il club spagnolo crede nel rilancio del brasiliano, falcidiato dagli infortuni in questa stagione e pronto a rilanciarsi lontano dalla Serie A. Nonostante la scadenza nel giugno 2022, per l’ex Bayern il club di Agnelli non opporrà troppa resistenza.

