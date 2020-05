Calciomercato Juventus, smacco a Sarri | Sfuma il colpo in attacco

Calciomercato Juventus, sfuma uno degli obiettivi di Maurizio Sarri: il tecnico bianconero insegue un rinforzo in attacco, ma la beffa è dietro l’angolo

La Juventus pianifica con attenzione le proprie mosse sul calciomercato. I bianconeri intendono rinforzarsi, ma dovranno per forza di cose tenere conto delle mutate condizioni economiche nel mondo del calcio, che condizioneranno necessariamente le trattative. Il CFO Paratici lo sa e non vuole farsi trovare impreparato. Ecco perché la dirigenza bianconera è al lavoro per impostare trattative particolari, fatte di scambi, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Willian più lontano: offerta in arrivo

Juve che guarda con interesse anche al mercato dei giocatori a parametro zero. Tra questi, un obiettivo che piacerebbe molto a Maurizio Sarri. Parliamo di Willian, attaccante esterno brasiliano del Chelsea, con il quale il rinnovo del contratto in scadenza appare lontano. Il giocatore ha spiegato, nei giorni scorsi, di volere un triennale, richiesta che i Blues non sembrano volere accontentare.

La Juventus potrebbe dunque inserirsi, ma attenzione. Dalla Francia può arrivare la beffa, con il Psg che potrebbe soffiarlo ai bianconeri. Stando a ‘Le10Sport’, infatti, i parigini, alla ricerca anche loro di un rinforzo offensivo di spessore, potrebbero presentare un’offerta economica più alta a Willian, per ottenere il suo sì. Senza contare che il giocatore sarebbe stuzzicato dall’idea di giocare insieme al suo compagno di nazionale Neymar. Quest’ultimo non ha un rapporto idilliaco in questo momento con il suo club, ma è anche vero che proprio perché il calciomercato post coronavirus sarà piuttosto particolare, è difficile immaginare che qualcuno possa sobbarcarsene l’acquisto.

