Calciomercato Milan, addio in estate | Lo vuole il presidente!

Il Milan, in vista del calciomercato estivo, dovrà fare i conti con il futuro del pilastro di Pioli: il presidente del top club lo vuole a tutti i costi

Il Milan è pronto a scendere in campo per la ripresa della Serie A, fissata per il prossimo 20 giugno. Il club di via Aldo Rossi programma già la prossima sessione di calciomercato, con diversi nomi sul taccuino di Maldini e Gazidis. In tal senso, l’estate potrebbe vedere l’addio di un titolarissimo di Pioli: per Ismael Bennacer continua ad insistere il Psg.

Calciomercato Milan, il Psg non molla: Al-Khelaifi spinge per Bennacer

Un’interesse ventilato ormai da alcune settimane e che trova forza giorno dopo giorno. Il Psg non molla la presa su Ismael Bennacer, centrocampista arrivato al Milan nell’estate 2019. Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Le10sport‘, il club di Parigi insisterebbe con la società di via Aldo Rossi per l’acquisto del talento algerino. Per Leonardo la priorità resta Milinkovic-Savic, con il romanista Pellegrini che è la prima alternativa. La candidatura di Bennacer, tuttavia, rimane vivissima per la ferma volontà del patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi.

Il presidente dei transalpini è rimasto colpito dal nazionale algerino e vorrebbe portarlo a tutti i costi sotto la Tour Eiffeil, nell’estate in arrivo. Leonardo, poco convinto dalle prestazioni dei neo arrivati Herrera e Gueye, potrebbe dunque spingere per almeno un grande colpo. Il Milan, da questo punto di vista, sembrerebbe però porre una discreta resistenza avendo già rifiutato un’offerta dall’ex ds vicina ai 30 milioni di euro.

Non è da escludere che, se il Psg spingesse sull’acceleratore aumentando la proposta, il club di Elliott non si lascerebbe scappare l’eventualità di una succosa plusvalenza. Bennacer, acquistato dall’Empoli per 16 milioni di euro, ha collezionato 23 presenze ed 1 assist in stagione.

