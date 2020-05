Calciomercato Inter, assist Joao Mario | Sorpasso sul Milan

Il Marsiglia interessato a Joao Mario: l’Inter nella trattativa per il portoghese potrebbe chiedere il cartellino del baby Kamara

L’Inter si appresta a definire la telenovela Mauro Icardi. I nerazzurri e il PSG sono vicini all’intesa per il riscatto dell’argentino, che dovrebbe restare sotto la Tour Eiffel per circa 60 milioni di euro. Archiviata la cessione di Icardi, Marotta e Ausilio dovranno poi concentrarsi sul futuro degli altri calciatori in prestito tra cui spicca Joao Mario.

La Lokomotiv Mosca, a meno di inaspettati dietrofront, non riscatterà il portoghese a fine stagione, con l’Inter che aveva fissato a 18 milioni la somma per la cessione a titolo definitivo del giocatore ai russi. Il sodalizio nerazzurro dovrà così trovare nuove soluzioni per l’ex Sporting, con il Marsiglia di Villas Boas che potrebbe venire incontro alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Marotta anticipa il Milan su Kamara

Il tecnico lusitano stimerebbe il connazionale e vorrebbe portarlo in Francia. L’Olympique avrebbe effettuato dei sondaggi per Joao Mario, con l’Inter che potrebbe approfittare dell’interessamento dei francesi per puntare alcuni gioielli della rosa di Villas Boas. Su tutti spicca il nome di Boubacar Kamara, enfant prodige della difesa della formazione di Ligue 1. Il classe ’99 è il fiore all’occhiello del Marsiglia e avrebbe catturato l’attenzione di diverse big in Europa, tra cui anche il Milan. L’Inter sfrutterebbe la carta Joao Mario per anticipare i cugini nella corsa al giovane centrale dell’Under 21 transalpina, che sarebbe valutato 25-30 milioni di euro.

Il Marsiglia, complici anche i problemi finanziari, potrebbe essere costretta a cedere il suo gioiello per fare cassa, con Marotta che oltre a Joao Mario metterebbe sul piatto un assegno tra i 10 e i 15 milioni. Kamara nello scacchiere di Conte andrebbe a completare il pacchetto difensivo e a rimpiazzare il partente Godin.

G.M.