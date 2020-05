Calciomercato Inter, clausola anti-Juve per Icardi | La verità

L’Inter ha sistemato la prima situazione in sospeso del prossimo calciomercato: spunta una clausola anti-Serie A

Si prevede un calciomercato molto movimentato per l’Inter, che è coinvolta in diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Le due questioni più importanti e discusse nelle ultime settimane sono quelle riguardanti i due argentini Lautaro Martinez e Mauro Icardi: per quest’ultimo è ormai arrivata la svolta decisiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Piccinini tuona su Icardi: “Potevano prendere 90 milioni”

L’attaccante classe 1993 ha vissuto una buona stagione al Paris-Saint Germain, che aveva acquistato il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro l’estate scorsa. In queste ore, le parti hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo in Francia per un totale di 53 milioni di euro più sette variabili, una cifra inferiore rispetto a quella prestabilita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare Pjanic: spunta il piano B

Calciomercato Inter, per Icardi clausola anti-Serie A: validità per un solo anno

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, però, l’accordo tra Inter e PSG non si sarebbe limitato solo alla cifra da pagare. Le due società, infatti, avrebbero trattato anche per l’inserimento di alcune clausole per tutelare la società nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il bomber!

In particolare l’Inter non vorrebbe rivedere Mauro Icardi in Serie A, per non rinforzare le rivali come la Juventus. Dalla testata giornalistica sopracitata riportano che, qualora la società francese dovesse cedere l’argentino a società italiane, l’Inter guadagnerebbe altri 15 milioni di euro che sarebbero versati dal club parigino.

Questa clausola però non dovrebbe durare per sempre ma avrebbe validità solo per un anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo in Germania e ‘smacco’ all’Inter | I dettagli

Calciomercato Inter, assist Joao Mario | Sorpasso sul Milan