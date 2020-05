Calciomercato Inter, concorrenza per l’attaccante | Ritorno del Bayern!

L’Inter pensa al dopo Lautaro e guarda in Bundesliga per l’attaccante: il ritorno di fiamma del Bayern Monaco potrebbe rovinare i piani di Marotta.

La grande sfida che si presenta davanti a Marotta per la prossima estate è quella di sostituire Lautaro Martinez: l’argentino sembra essere sempre più vicino al Barcellona. L’Inter, in caso di addio del ‘Toro’, dovrà mantenere il livello raggiunto dal proprio attacco e per farlo servirà un colpo importante davanti. Fra i nomi più seguiti da parte dei nerazzurri c’è anche quello di Timo Werner: il bomber del Lipsia è protagonista di una grande stagione e potrebbe partire in estate.

Calciomercato Inter, concorrenza per Werner | Ritorno di fiamma del Bayern

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di puntare forte su Timo Werner per la prossima stagione: una pessima notizia per l’Inter. Da diversi anni i bavaresi hanno il monopolio sui migliori talenti del calcio tedesco e l’attaccante del Lipsia rientra sicuramente in questa categoria di giocatori. La suggestione dei nerazzurri, invece, è quella di suggellare nuovamente quel legame speciale che si è creato fra il club ed i calciatori tedeschi.

L’Inter sogna in grande per il futuro: Timo Werner è uno di quegli attaccanti capaci di fare la differenza in qualsiasi partita, un bomber operaio, capace di fare un grande lavoro per i compagni di squadra e di reparto. Nelle ultime settimane sul tedesco sembra essere forte anche l’interesse del Liverpool, con Klopp che vorrebbe creare un asse tedesco all’interno dei ‘Reds’. Riuscire ad arrivare a Werner non sarà semplice per i nerazzurri, ma Marotta non è un dirigente alle prime armi e cercherà di anticipare tutta la concorrenza.

