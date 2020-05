Calciomercato Inter, addio Vidal | Annuncio a sorpresa

Calciomercato Inter, si allontana Arturo Vidal, nome desiderato da Antonio Conte: ecco l’ipotesi a sorpresa per il futuro del cileno

Numerosi i nomi inseguiti dall’Inter nel prossimo calciomercato. I nerazzurri vogliono continuare a rinforzarsi per essere sempre maggiormente competitivi, Antonio Conte ha chiesto innesti di qualità per contendere lo scudetto alla Juventus. La società proverà ad accontentarlo, tra i pallini del tecnico pugliese c’è sempre Arturo Vidal. Il sodalizio tra i due ai tempi dell’esperienza in bianconero, alcune stagioni fa, è stato foriero di soddisfazioni per entrambi.

Calciomercato Inter, ipotesi a sorpresa per Vidal: l’annuncio

Tuttavia, l’acquisto del cileno dal Barcellona non si annuncia semplice. I blaugrana insistono con i nerazzurri per Lautaro Martinez, il club milanese vorrebbe trattare Vidal in maniera separata rispetto all’attaccante argentino. Soprattutto, però, il cileno sembra avere altre idee in mente. L’annuncio arriva dal suo compagno di nazionale ed ex interista Gary Medel.

A ‘Radio Continental’, quest’ultimo ha infatti dichiarato che a Vidal interesserebbe molto l’ipotesi Boca Juniors. “Vorrebbe giocare lì, con me o anche senza di me – ha spiegato – Li segue spesso sui social, è l’unico club argentino verso il quale è interessato. Gli piacerebbe da morire andarci. Il Boca ha una fama in Europa che non si può immaginare. Gli italiani conoscono il Boca, non il River Plate“. Un’ipotesi affascinante, alla stregua dell’avventura vissuta con gli Xeneizes, anche se solo per pochi mesi, da Daniele De Rossi. Se così dovesse essere, Conte dovrebbe dire addio al suo pupillo.

