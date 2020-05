Calciomercato Juventus, asse col Barcellona | Chiesti 5 giocatori!

Proseguono i dialoghi di mercato con il Barcellona: dopo il ‘no’ di Ansu Fati, la Juventus ha chiesto altri cinque nomi al club catalano.

I contatti fra Juventus e Barcellona, ormai, sono all’ordine del giorno: la drammatica situazione economica che si presenta davanti ai club, a seguito del ‘Coronavirus’, ha creato un vero e proprio asse di mercato. Paratici aveva preannunciato che nei prossimi anni sarebbe stata necessaria una maggiore sinergia fra i grandi club: i blaugrana non se lo sono fatti ripetere. L’interesse dei catalani per alcuni giocatori bianconeri si è tramutato in un discorso di mercato relativo a diverse operazioni di scambio. La Juventus nelle ultime ore avrebbe fatto sapere al Barcellona altri cinque nomi graditi.

Calciomercato Juventus, trattative con il Barcellona | Chiesti 5 nomi!

La Juventus non demorde e cerca di trovare il modo per sbloccare la trattativa per Miralem Pjanic con il Barcellona. Dopo il rifiuto dei catalani alla richiesta di inserimento di Ansu Fati, i bianconeri avrebbero chiesto altri cinque giovani talenti: secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, Paratici avrebbe espresso l’interesse per Riqui Puig, Ilaix Moriba, Carles Aleña, Pedri e Trincao. Il Barcellona starebbe riflettendo in queste ore relativamente alla posizione dei cinque ragazzi richiesti dai bianconeri.

Sempre secondo il quotidiano iberico, sarebbe Carles Aleña il giocatore che avrebbe maggiori possibilità di passare alla Juventus in via definitiva. Per gli altri quattro, invece, i catalani non sembrerebbero intenzionati a perderne il controllo: potrebbero cederli in prestito, ma solamente con la possibilità di avere l’ultima parola su un eventuale trasferimento. I bianconeri vogliono riuscire a trovare l’opzione migliore per rinsaldare l’asse di mercato con il Barcellona: nei giorni scorsi, infatti, sarebbe stato chiesto anche Dembele dalla Juventus.

RM

