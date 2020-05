Calciomercato, beffa Inter e super colpo Juve a Liverpool | I dettagli

Il Liverpool cambia pelle con nuovi piani del manager tedesco Jurgen Klopp, che agevolerebbe la Juventus: possibile beffa per l’Inter

Il Liverpool intende fare sul serio. Il club inglese potrebbe rifarsi il look per quanto riguarda il reparto offensivo con i possibili acquisti di Timo Werner del Lipsia e del “Matador” Cavani in uscita dal Paris Saint-Germain come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’.

Calciomercato Juventus, idea Firmino: beffa Inter per Cavani

E così l’indiziato numero uno a partire sarebbe proprio l’attaccante brasiliano dei “Reds”, Roberto Firmino, che potrebbe fare al caso proprio della Juventus in cerca di un centravanti di manovra in caso di addio di Gonzalo Higuain. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco con lo stesso centravanti pronto a cambiare aria per trovare nuove motivazioni nella sua eccellente carriera.

Inoltre, l’assalto decisivo ad Edinson Cavani potrebbe rappresentare un’autentica beffa all’Inter, in corsa per l’ex Napoli. I nuovi piani di Klopp così interesserebbe da vicino anche le due big d’Italia.

Da Firmino a Cavani: il Liverpool cambia completamente pelle con Juventus e Inter principali interessate.

