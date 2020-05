Calciomercato Juventus ed Inter, futuro Vidal | Medel svela la squadra

Juventus ed Inter continuano a sognare di riportare Arturo Vidal in Serie A, ma il suo connazionale Medel ne svela il futuro: ecco dove vorrebbe giocare

I giocatori del Barcellona continuano ad essere oggetto del desiderio di moltissime big europee, tra cui Juventus ed Inter. Uno di questi calciatori sarebbe proprio Arturo Vidal, ex bianconero che conosce bene il nostro campionato e che sarebbe nel mirino delle due big italiane. Durante un’intervista a ‘Radio Continental’, il suo amico e connazionale, Gary Medel, centrocampista del Bologna, ha rivelato quale sarebbe il sogno di Vidal per il prossimo futuro. “Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors, vorrebbe giocare lì, con o senza di me. Ama il Boca, lo segue sui social, per lui sarebbe un sogno”. Dichiarazioni che sorprendono tutti, sopratutto Juventus ed Inter che continuano a trattare con i bluagrana per il suo trasferimento.

