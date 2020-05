Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a centrocampo | Occhi nel Real

Il Milan lavora alla rinascita e prova ad assicurarsi i migliori talenti sul mercato: si pensa al giovane centrocampista del Real Madrid

Continua incessante il lavoro della dirigenza del Milan per assicurare ai rossoneri un futuro che possa riportarli ai vertici della Serie A. Si inizia quindi a cercare anche qualche nuovo rinforzo in vista del calciomercato estivo. Spunta l’ipotesi che porterebbe al centrocampista del Real Madrid come colpo per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, si guarda al Real Madrid per il centrocampo: occhi su Odeegard

La ripartenza del campionato di Serie A a giugno per il Milan significherà avere una nuova possibilità per raggiungere un posto in Europa. Nel frattempo però, si lavora già per costruire una rosa che possa essere competitiva nella prossima stagione. Nelle ultime settimane sarebbe stato accostato di nuovo un nome a centrocampo per i rossoneri.

Infatti, secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’, la dirigenza milanista avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista dal Real Madrid, Martin Odegaard. Dopo un’ottima stagione in Liga con la maglia della Real Sociedad, con cui in 28 partite ha messo a segno 7 gol ed 8 assist, il classe 1998 norvegese avrebbe convinto i ‘blancos’ a farlo rientrare a Madrid. Ora i rossoneri starebbero puntando al centrocampista ventunenne per dare una svolta ad un reparto che quest’anno non è mai decollato. Odegaard attualmente sarebbe valutato intorno ai 50 milioni e l’operazione sembrerebbe non essere facilissima, visto che il Real Madrid punterebbe molto sulle qualità del giocatore per il futuro. Inoltre sempre nel club spagnolo interesserebbero i profili di Luka Jovic per l’attacco e Eder Militao per la retroguardia. Spese pazze in Spagna dunque in programma per i rossoneri.

