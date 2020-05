Calciomercato Inter, Icardi riscattato dal PSG | Il comunicato UFFICIALE

Dopo un anno in prestito con la maglia del PSG, la società francese ha deciso: arriva l’ufficialità del riscatto di Mauro Icardi dall’Inter

Per il calciomercato estivo dell’Inter è già arrivata la prima ufficialità. Dopo un anno al PSG dove ha messo a segno 20 gol in 31 partite, l’attaccante argentino, Mauro Icardi, è stato riscattato dalla società parigina. A darne l’annuncio è stato proprio il club interista attraverso un comunicato ufficiale che recita: ”FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”. Il rapporto tra il bomber e l’Inter finisce dopo sei anni, ma certamente l’affetto che l’attaccante prova per la squadra resterà a lungo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Joao Mario da piazzare | Ipotesi scambio a Monaco