Calciomercato Inter, Joao Mario da piazzare | Ipotesi scambio a Monaco

Marotta alle prese col problema Joao Mario. Possibile un tentativo di scambio con un importante club di Ligue 1. Ecco tutti i dettagli

Marotta ha risolto il ‘problema’ Icardi trovando un accordo col Psg per la cessione a titolo definitivo. Nelle casse finiranno circa 60 milioni di euro, bonus compresi. I nerazzurri fanno una plusvalenza record, o storica come lo ha definita qualche cortigiano dell’Inter e dello stesso suo amministratore delegato chiamato adesso a escogitare una soluzione per separarsi una volta per tutte dagli altri ‘indesiderati’: Perisic, Nainggolan (per il quale sembra però esserci un’apertura al ritorno con permanenza) e Joao Mario.

Calciomercato Inter, Joao Mario può finire in Francia: possibile scambio con l’ex Serie A

Come era ampiamente prevedibile il centrocampista portoghese non verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca, nella quale si era trasferito l’estate passata con la formula del prestito più opzione d’acquisto fissata a 18 milioni di euro. Trovargli una nuova sistemazione non sarà semplice, considerato il suo alto stipendio da circa 5 milioni di euro lordi. Si parla di un interesse del Marsiglia, come di Porto e Sporting CP che lasciò nel 2016 per trasferirsi a Milano per la cifra ‘monstre’ di 45 milioni di euro senza contare le commissioni. L’Inter potrebbe provare a inserirlo in qualche operazione sia con uno dei club sopracitati – interessano Corona o Acuna, esterni rispettivamente proprio di Porto e Sporting – che con uno ‘amico’ come ad esempio il Monaco.

La dirigenza di viale della Liberazione potrebbe proporre a quella monegasca uno scambio di prestiti più diritti di riscatto con l’italiano classe 2001 Pietro Pellegri, che nel Principato non ha rispettato le attese a causa soprattutto di problemi fisici. Il riscatto dell’ex Genoa potrebbe venir fissato a 21 milioni, a 15 invece quello di Joao Mario.

Rappresentato dall’agente Riso, col quale l’Inter vanta un eccellente rapporto, il 19enne viene dato in uscita e in orbita Manchester United. Per la società targata Suning potrebbe essere un interessante investimento in prospettiva futura.

R.A.

