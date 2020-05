Calciomercato Inter, addio Skriniar | C’è già il sostituto

L’Inter continuerà ad essere protagonista sul fronte calciomercato: in caso di addio di Milan Skriniar, ecco pronto il nuovo assalto

Non si ferma il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro starebbe continuamente al lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo di Antonio Conte, soprattutto in caso di addio di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, assalto a Lenglet

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” l’Inter si starebbe già muovendo per sostituire l’eventuale addio del difensore slovacco. Nel mirino dei nerazzurro ci sarebbe il centrale del Barcellona, Clement Lenglet, che potrebbe anche inserito in uno scambio proprio con il club milanese.

La valutazione dell’attuale giocatore nerazzurro è molto più alta rispetto a quello del francese con un’operazione che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte. Nella difesa a tre di Conte Skriniar ha perso un po’ di valore venendo anche spostato sul centro-sinistra.

L’Inter troverà così un nuovo asse davvero interessante con il mondo blaugrana dopo la lunga trattativa per Lautaro Martinez.

