Calciomercato Juventus, obiettivo clamoroso in Premier | Scambio doppio

La Juventus guarda alla prossima sessione estiva di calciomercato che potrebbe riservare un colpo top dalla Premier League: i dettagli

Mancano meno di due settimane al ritorno in campo della squadra di Sarri che affronterà il Milan nella semifinale di Tim Cup il prossimo 13 giugno. Dal campo al calciomercato, la Juventus prova a portare avanti un maxi scambio con il top club: tutti i nomi in ballo per quello che potrebbe essere il colpo dell’estate.

Calciomercato Juventus, maxi offerta per l’attaccante: i dettagli

La Juventus 2020/21 avrà un nuovo attaccante di spessore per rimpiazzare Higuain, sicuro partente in estate. L’ultima idea che porta ad un vecchio pallino di Paratici ha il nome di Anthony Martial. Il francese, classe 1995, è uno dei cardini del Manchester United ma l’offerta bianconera potrebbe far cadere le resistenze della dirigenza dei ‘Red Devils’. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Douglas Costa e Adrien Rabiot pur di convincere gli inglesi a lasciar partire Martial.

Lo United, dal suo canto, accantonerebbe il cartellino dell’ex Psg proponendo l’inserimento di Demiral nell’affare più un conguaglio intorno ai 13 milioni di euro. Al momento però la volontà della società bianconera sarebbe quella di puntare sul turco, negando questa opzione al Manchester United. Situazione che, con la riapertura ufficiale del calciomercato estivo, potrebbe portare a cambiamenti ed un’evoluzione inattesa.

Martial, 16 reti e 5 assist stagionali nelle 34 presenze accumulate in stagione, resta tra i preferiti di Paratici. Le prossime settimane mostreranno chi la spunterà: lo United è avvisato.

