Calciomercato Juventus, beffata l’altra big | Ci pensa Ronaldo!

La Juventus rimane una delle squadre più sensibili ai parametri zero: in estate i bianconeri potrebbero riuscire in un altro grande colpo a zero.

Un mercato di creatività e opportunità: queste sono le chiavi con cui Paratici ha annunciato che andrà affrontata la prossima sessione di calciomercato. Il CFO della Juventus, in particolare, negli ultimi anni è stato molto attento alle occasioni a zero: i bianconeri sono considerati dei veri e propri maestri sui giocatori in scadenza di contratto. Fra i grandi acquisti della Juventus a parametro zero si citano nomi come Pirlo, Dani Alves, Khedira e Ramsey. In estate i bianconeri potrebbero ripetere l’operazione con un giocatore della Premier League.

Calciomercato Juventus, idea Pedro a zero | Sarri pronto a riabbracciarlo!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il prossimo colpo a zero della Juventus potrebbe essere Pedro. Il calciatore spagnolo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Chelsea e potrà scegliere liberamente una nuova destinazione. L’ex attaccante del Barcellona potrebbe decidere di accettare l’offerta dei bianconeri, dove ritroverebbe anche Maurizio Sarri. Con la vittoria dell’Europa League nella finale di Baku, con il Chelsea allenato dal tecnico bianconero, Pedro ha vinto tutti i trofei più importanti che un calciatore può vincere fra club e Nazionale.

Nella finale contro l’Arsenal, poi, lo spagnolo è stato uno dei marcatori: diventando in questo modo il quinto giocatore della storia a segnare sia nella finale di Europa League che in quella di Champions League. A convincere Pedro ad accettare l’offerta della Juventus piuttosto che quella della Roma che sembrava in vantaggio, sarebbe stato Cristiano Ronaldo in persona: ‘Pedrito’ avrebbe ormai messo i bianconeri in cima alla lista delle proprie preferenze.

La Juventus potrebbe riconfermarsi nuovamente come una cacciatrice di parametri zero: in estate potrebbe arrivare a Torino Pedro!

