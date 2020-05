Calciomercato Milan, offerta ‘offensiva’ | Addio ai rossoneri

Il Milan vivrà un’estate all’insegna della rivoluzione, in vista della riapertura del calciomercato: offerta considerata offensiva, il gioiellino si allontana

Il Milan guarda al futuro e prova a sondare il terreno per i rinforzi da regalare al prossimo tecnico rossonero che difficilmente sarà Stefano Pioli. Se da un lato il ritorno in campo è più vicino, dall’altro il calciomercato potrebbe rivelare più di una sorpresa al Milan che verrà. Spunta un’offerta per il talentino in vista dell’estate: le ultime dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assist Joao Mario | Sorpasso sul Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in Germania e ‘smacco’ all’Inter | I dettagli

Calciomercato Milan, offerta in casa Real: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe identificato in Martin Odegaard il rinforzo ideale per il centrocampo dell’anno prossimo. Il quotidiano torinese, come riportato da ‘DonDiario’, parla di ben 50 milioni pronti ad essere messi sul piatto da Maldini e Gazidis. Il gioiellino norvegese, in prestito alla Real Sociedad, difficilmente verrà ceduto dal club di Perez che crede fortemente nelle sue doti e vuole puntarci per il futuro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Odegaard dunque è considerato incedibile, con Zidane che vuole promuoverlo in prima squadra il prossimo anno al Real Madrid. Il Milan punterebbe al prestito annuale con diritto di riscatto a 50 milioni, cifra considerata quasi offensiva per un talento come quello classe 1998, tanto da sfiorare un incidente diplomatico tra i club. Ecco perchè questa pista, dalla Spagna, suona alquanto improbabile soprattutto per la valutazione molto più importante che il le ‘Merengues‘ ha in mente per il 21enne di Drammen.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio in estate | Lo vuole il presidente!

Sembrerebbe dunque destinata a ‘morire’ la pista che porta i rossoneri sulle tracce di Odegaard: il Real non molla e punta a lanciarlo, da protagonista, agli ordini di Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan: fissato il prezzo | Può partire per 20 milioni

LEGGI ANCHE >>>Milan, ESCLUSIVO Amelia: “Nessuno come Ibrahimovic, lo aspetterei tutta la vita”

S.C