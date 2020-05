Calciomercato, esonero vicino in Bundesliga | Può tornare Di Matteo!

La Bundesliga è ripartita in maniera disastrosa per lo Schalke 04: quattro sconfitte consecutive e ora il tecnico Wegner rischia grosso, ipotesi clamorosa.

Il ritorno in campo non è stato felice per tutti in Bundesliga: lo Schalke 04, ad esempio, non è riuscito a trovare un risultato positivo. Il cammino dei ‘Minatori’ post ‘Coronavirus’ è stato a dir poco disastroso: quattro partite e quattro sconfitte. Un record negativo che rischia di compromettere la stagione dello Schalke in maniera definitiva: per questo motivo la dirigenza del club tedesco starebbe discutendo riguardo ad un possibile esonero di David Wegner nelle prossime settimane. Nell’aria potrebbe esserci un clamoroso ritorno in panchina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Icardi riscattato dal PSG | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato, lo Schalke cambia | Possibile il ritorno per Di Matteo

L’andamento disastroso dello Schalke 04 da quando è ripartita la Bundesliga potrebbe portare all’esonero di David Wegner. Per la panchina del club tedesco ci sarebbe un’ipotesi clamorosa: il ritorno di Roberto Di Matteo. Il tecnico italiano, che nel 2012 ha vinto la Champions League sulla panchina del Chelsea, ha già allenato lo Schalke nel 2015: Di Matteo, nonostante la qualificazione per l’Europa League, aveva rassegnato le dimissioni dal club tedesco. Alla base della scelta dell’allenatore italiano ci sarebbe stata un’incompatibilità di visioni con Horst Heldt.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Joao Mario da piazzare | Ipotesi scambio a Monaco

A cinque anni di distanza, il manager tedesco ha lasciato i ‘Minatori’ ed è passato al Colonia e Di Matteo potrebbe ritornare sulla panchina dello Schalke. Dopo l’esperienza con il club tedesco, Di Matteo ha allenato solamente l’Aston Villa venendo esonerato dopo 11 giornate. Dal 2016 il tecnico italiano non ha più avuto alcun incarico e, adesso, potrebbe ripartire proprio dal suo ultimo successo: lo Schalke 04 potrebbe dargli ancora fiducia per rialzare la testa entrambi.

Lo Schalke 04 starebbe valutando l’esonero di David Wegner dopo le quattro sconfitte consecutive: ipotesi Di Matteo per la panchina!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo clamoroso in Premier | Scambio doppio

Inter, ESCLUSIVO Suarez: “Ma quale Primavera! Ecco gli obiettivi alla portata”

Calciomercato Milan, offerta ‘offensiva’ | Addio ai rossoneri