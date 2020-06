Calciomercato Inter, addio al top player | Rinnovo più vicino

Il calciomercato dell’Inter vedrà importanti novità in attacco: dopo l’addio di Icardi e quello probabile di Lautaro, Marotta rischia la beffa

Meno di venti giorni al ritorno in campo della Serie A con l’Inter che riprenderà la rincorsa al tricolore, partendo dalla sfida contro la Sampdoria. Dal campo al calciomercato, la dirigenza meneghina è al lavoro per regalare un attaccante di peso visto il probabile addio di Lautaro Martinez nelle prossime settimane. Arrivano, in tal senso, novità importanti: Marotta rischia di perdere un profilo di spessore.

Calciomercato Inter, svolta in attacco: rinnovo vicino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘L’Equipe’, il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe essere ancora all’Arsenal. Nonostante le resistenze dell’attaccante, attualmente in scadenza 2021, il rinnovo con i ‘Gunners’ rischia di essere più vicino del previsto. L’ex attaccante del Borussia Dortmund infatti potrebbe prolungare fino al 30 giugno 2023 con la società inglese che ha messo sul piatto una cifra importante per trattenere il bomber 30enne.

12 milioni di euro netti a stagione, quelli percepiti attualmente dal classe 1989 e che l’Arsenal garantirebbe per le prossime tre stagioni. Aubameyang, tra l’altro, era stato vicino anche al Psg prima che il club di Al-Khelaifi acquistasse a titolo definitivo l’ex capitano dell’Inter.

Un rinnovo che, se dovesse arrivare, complicherebbe la caccia all’attaccante da affiancare a Lukaku nelle prossime stagioni. Marotta rimane attivo su diversi fronti: quello che porta ad Aubameyang rischia di sfumare definitivamente.

S.C