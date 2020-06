Calciomercato Inter, Bastoni la chiave per il nuovo bomber

Inter su Lacazette per il prossimo calciomercato: l’Arsenal potrebbe chiedere Bastoni per l’attaccante francese

Si è conclusa la lunga telenovela sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino lascia ufficialmente l’Inter, con il Paris Saint-Germain che ha riscattato il giocatore per 50 milioni di euro più altri 8 di bonus. Icardi resterà quindi sotto la Tour Eiffel, con il PSG che dovrà versare 15 milioni in più ai nerazzurri in caso di rivendita in Italia del centravanti, che piace sempre alla Juventus.

Un tesoretto niente male per il club di Suning, che adesso dovrà definire anche il futuro di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ resta nei desideri del Barcellona, che insiste nel pressing per portarlo alla corte di Messi. L’addio di Lautaro potrebbe portare altri 80-90 milioni di euro nelle casse dell’Inter, che darebbe poi l’assalto ad un sostituto di grido per affiancare Lukaku nell’attacco di Conte.

Calciomercato Inter, colpo Lacazette: l’Arsenal punta Bastoni

Cavani e Dzeko rappresentano le occasioni low cost per Marotta, mentre il primo nome in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione rimane Werner. Pista complicata però quella che porta il tedesco, vista la preferenza dell’attuale goleador del Lipsia per la Premier League e il Liverpool. Negli ultimi giorni ha preso corpo anche un possibile assalto a Lacazette, profilo che per caratteristiche piace ad Antonio Conte. Il francese per il momento ha chiuso le porte ad un addio all’Arsenal, con la stessa società inglese che non pensa di privarsi dell’ex Lione. L’Inter può pensare mettere sul piatto un’offerta cash di 45-50 milioni di euro per Lacazette, con l’Arsenal che potrebbe però rispondere chiedendo Bastoni nella trattativa per l’attaccante.

Il giovane difensore piace da tempi non sospetti ai londinesi e Oltremanica è seguito con attenzione pure dal Manchester City. Ad oggi, però, l’Inter non sembra intenzionata a sacrificare un talento come Bastoni, che nella stagione in corso si è ritagliato uno spazio di primo piano a spese di Godin nel trio difensivo di Conte.

G.M.