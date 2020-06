Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Addio De Sciglio!

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con il possibile addio di De Sciglio: scambio in vista in Serie A!

Dopo l’emergenza Coronavirus tornerà la Serie A, che partirà ufficialmente a partire da metà giugno. Inoltre, sarà possibile fare trattative durante l’estate ma la sessione ufficiale di calciomercato inizierà da settembre per poi terminare ad ottobre. Così la Juventus dovrà valutare al meglio i possibili acquisti dando un occhio importante anche alle cessioni.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tentato un clamoroso scambio | Netto rifiuto!

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio Florenzi!

Chi potrebbe lasciare il club bianconero è il terzino destro bianconero, Mattia De Sciglio, vicinissimo alla cessione a gennaio e già inserito come contropartita in diverse trattative, come per esempio quella con il Barcellona. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro e così sarebbe spuntata un’idea davvero molto interessante per uno scambio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ultimatum senza appello | Paratici in pole

Il suo profilo potrebbe fare al caso della Roma, che riabbraccerà al termine della stagione Alessandro Florenzi, volato al Valencia in prestito a gennaio. Lo stesso laterale, di proprietà del club giallorosso, potrebbe fare il percorso inverso di De Sciglio visto che hanno la medesima valutazione di mercato con Sarri pronto ad accettare l’operazione suggestiva: uno scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

Sarà una sessione di mercato ricca di scambi dopo la pandemia e la crisi economica che ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, asse col Barcellona | Chiesti 5 giocatori!

Juventus ed Inter, futuro Vidal | Medel svela la squadra