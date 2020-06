Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Colpo da 177 milioni

Il sogno della Juventus per l’erede di Cristiano Ronaldo ora ha un prezzo: ecco la cifra da sborsare per il futuro campione

La Juventus punta ad effettuare altri grandi colpi di mercato come fece nel 2018 con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Proprio per questo i bianconeri iniziano a guardarsi intorno per trovare il campione del futuro. L’obiettivo messo nel mirino per raccogliere l’eredità del fenomeno portoghese ora ha un prezzo. Ecco qual’è la cifra per il nuovo campione.

Calciomercato Juventus, il sogno Mbappe ora ha un prezzo: ecco quanto chiede il PSG

In casa Juventus continua ad aleggiare l’ombra di quella Champions League che manca ormai da ventiquattro anni. Così i bianconeri vogliono continuare ad acquistare nuovi campioni per arrivare a conquistare l’Europa. Inoltre, la società juventina vorrebbe assicurarsi un grande campione che possa raccogliere l’eredita di Cristiano Ronaldo ed il prescelto sembrerebbe essere l’attaccante del PSG, Kylian Mbappe. Secondo quanto riportato da ‘Le quotidien du foot’, il prezzo del calciatore francese avrebbe subito un notevole calo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pervaso il mondo.

Stando a quanto riportato dal sito francese, il PSG sarebbe passato da chiedere 225 milioni per il fenomeno classe 1998, a valutarlo circa 177 milioni di euro. Una cifra che resta sempre altissima, ma che spinge la Juventus a crederci un po’ di più. Naturalmente la concorrenza per Mbappe è altissima e tutte le migliori squadre d’Europa staranno facendo i calcoli per finanziare il suo acquisto, ma tra queste c’è anche quella bianconera.

