Calciomercato Milan, rinforzi stellari | Tris di nomi dal Real Madrid

Gli occhi del Milan continuano ad essere puntati sui talenti del Real Madrid: interessano tre profili per la prossima stagione dei rossoneri

Il Milan si prepara a mettere in piedi la grande rivoluzione per riportare la squadra ai vertici della Serie A e a vincere trofei. Per questo motivo per il calciomercato estivo si guarda in casa dei top club europei come il Real Madrid. Occhi su tre talenti dei ‘blancos’ che potrebbero partire.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, assalto da Parigi | 30 milioni per il rossonero

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo in Germania e smacco all’Inter | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Addio De Sciglio

Calciomercato Milan, non solo Odegaard: altri tre nomi dal Real Madrid

In casa Milan c’è ancora molto da lavorare per tornare grandi, ma un primo passo potrebbe essere fatto questa estate. In vista della prossima sessione di calciomercato, i rossoneri starebbero monitorando vari giocatori dal Real Madrid come Martin Odegaard, che interesserebbe molto ma che la società spagnola vorrebbe trattenere. Secondo quanto riportato da ‘El gol digital’ però, non ci sarebbe solo il norvegese nella lista per il nuovo Milan. Altri tre giocatori della squadra di Zidane sarebbero finiti nel mirino milanista. Il primo sembrerebbe essere Eder Militao, difensore arrivato a Madrid dal Porto per 50 milioni, che però avrebbe deluso le attese.

L’altro nome sarebbe Lucas Vazquez, esterno spagnolo che nell’ultima stagione avrebbe faticato a ritagliarsi spazio nella squadra di Zidane, che così ragionerebbe ad un’eventuale cessione. L’ultimo nome, ma non per importanza, sarebbe quello di Luka Jovic, giocatore più volte accostato al Milan, su cui i ‘blancos’ hanno investito 60 milioni di euro prelevandolo dall’Eintracht Francoforte, ma che in stagione avrebbe ripagato solamente con due reti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Skriniar | C’è già il sostituto