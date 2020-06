Serie A, ecco il nuovo calendario | UFFICIALI date e orari

La Serie A è pronta a ripartire dopo lo stop causato dal ‘Coronavirus’, ora il nuovo calendario è ufficiale: ecco quando si giocheranno tutte le partite.

La Lega di Serie A ha annunciato ufficialmente il nuovo calendario: il campionato italiano è finalmente pronto a ripartire dopo lo stop a causa del ‘Coronavirus’. La Serie A ripartirà il prossimo 20 giugno con i recuperi di Torino-Parma e Hellas Verona-Cagliari, rispettivamente alle 19.30 e alle 21.45. La domenica 21 giugno si procederà con i recuperi di Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e di Inter-Sampdoria alle 21.45.

Serie A, il calendario ufficiale | Ecco quando si giocherà

Il ritorno in campo della Serie A è ormai imminente, la Lega ha pubblicato il nuovo calendario per il campionato italiano. Il grande calcio italiano è pronto a scendere in campo: dopo il protocollo della FIGC, anche la calendarizzazione dei match è stata definita dalla Lega di Serie A. Juventus, Lazio ed Inter potranno tornare a darsi battaglia per la sfida scudetto e Ciro Immobile potrà continuare il suo assalto alla ‘Scarpa d’Oro’.

Di seguito l’elenco completo:

Ora che il nuovo calendario della Serie A è ufficiale, non resta che aspettare: il campionato italiano è pronto a tornare in campo!

RM

