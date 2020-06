Calciomercato Inter, clamoroso Eriksen | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione secondo cui il top player dell’Inter richiesto da Conte potrebbe partire in estate: la destinazione

Il calciomercato dell’Inter è già entrato nel vivo con qualche settimana d’anticipo. Ufficializzato l’addio di Mauro Icardi, definitivamente riscattato dal PSG, ecco che un altro giocatore avrebbe le valigie pronte. Christian Eriksen, dopo la poca fiducia datagli da Conte, potrebbe approdare nella squadra che lo ha corteggiato per molto tempo.

Calciomercato Inter, Eriksen può partire: interesse del Real Madrid

Dopo le ultime due ottime sessione di calciomercato messe a segno, i nerazzurri puntano a ripetersi anche questa estate. A gennaio, il grande colpo di mercato è stato senza dubbio l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham per circa 20 milioni di euro. Nei suoi primi mesi alla corte di Antonio Conte, il danese non è riuscito a trovare molto spazio, giocando solamente 8 partite, mettendo però a segno anche un gol un assist.

Il prossimo anno sembrava poter cambiare la situazione in rosa del centrocampista, ma dalla Spagna arriva la notizia del suo possibile addio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, a mostrare nuovo interesse per Eriksen ci sarebbe il Real Madrid. Il club spagnolo per anni ha corteggiato il centrocampista ed ora vorrebbe assicurarselo come erede di Luka Modric, il cui futuro con la maglia dei ‘blancos’ sarebbe ancora incerto. Vista la poca fiducia ricevuta fin qui dall’allenatore Antonio Conte, il calciatore potrebbe gradire molto il trasferimento alla corte di Zidane. Inoltre, l’operazione per l’Inter potrebbe significare un’importante plusvalenza.

