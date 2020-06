Calciomercato Juventus, addio vicino | Lo vuole Simeone

Diego Pablo Simeone è alla ricerca di un attaccante per completare la rosa dell’Atletico Madrid: il tecnico argentino vorrebbe il bomber della Juventus.

Negli ultimi anni la Juventus ha maturato un parco attaccanti di primissimo piano: Cristiano Ronaldo con i due argentini Higuain e Dybala sono gli uomini più utilizzati, ma anche Douglas Costa, Bernardeschi e all’occorrenza Cuadrado sono stati schierati nel tridente offensivo. Nonostante l’indubbia qualità, il reparto avanzato bianconero potrebbe subire una rivoluzione in estate: gli unici due giocatori che sembrerebbero certi di rimanere sono il numero ‘7’ ed il numero ’10’. Dalla Spagna, infatti, riferiscono dell’interesse di Simeone per un attaccante della Juventus.

Calciomercato Juventus, Higuain pronto a partire | Lo vuole Simeone

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Simeone avrebbe individuato in Gonzalo Higuain il rinforzo più adatto per l’attacco dell’Atletico Madrid: nelle prossime settimane potrebbe partire un’offensiva per l’argentino della Juventus. Il destino del ‘Pipita’ a Torino, in ogni caso sembra segnato: difficile ipotizzare una sua permanenza sotto la Mole. Durante l’interruzione delle competizioni a causa del ‘COVID-19’, Higuain è tornato in Argentina dalla famiglia, creando una distanza fisica e simbolica con il club piemontese.

L’interesse di una squadra di prima fascia come l’Atletico Madrid, potrebbe essere considerata la soluzione ideale dall’entourage dell’attaccante: Higuain completerebbe il reparto offensivo di Simeone. Il ‘Pipita’ conosce bene il campionato spagnolo, dopo averci giocato con l’altra squadra di Madrid: il passato con la maglia del Real, però, non sembra essere considerato un problema dal ‘Cholo’, che negli ultimi anni ha accolto anche Morata. Proprio come lo spagnolo, Higuain potrebbe passare dalla Juventus all’Atleti: un trasferimento che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.

La Juventus si allontana sempre di più da Higuain: l’interesse di Simeone per il connazionale sarebbe in grande crescita.

