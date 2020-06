Calciomercato, Icardi alla Juventus | Spunta la data!

La Juventus sarà tra le protagoniste della prossima sessione di mercato, ma non solo: assalto decisivo per il top player!

La Juventus non lascia nulla al caso, ma cerca sempre di trovare la mossa vincente per arrivare ai migliori calciatori in circolazione. Il club bianconero starebbe così trovando un rinforzo per il reparto offensivo in caso di addio di Gonzalo Higuain, pronto a fare le valigie in estate per una nuova ed avvincente avventura della sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, svolta a centrocampo | Via libera grazie a Douglas

Calciomercato Juventus, idea Icardi a gennaio 2021

Come svelato dall’esperto di mercato Santini a Gold 7 la Juventus avrebbe messo nel mirino un goleador implacabile: “Icardi può andare ai bianconeri. Non ora, ma a gennaio 2021! Paratici ci sta pensando seriamente, sarebbe un affare clamoroso”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Colpo da 177 milioni

Lo stesso centravanti argentino è stato riscattato dal PSG dopo i numerosi malumori degli ultimi mesi con l’Inter. Ora è volato a titolo definitivo a Parigi per cercare di imporsi con il club francese. La Juventus, però, non intende mollare l’attaccante sudamericano, che potrebbe essere il vero terminale offensivo della formazione di Maurizio Sarri.

Inoltre, ci sarebbe una clausola anti-Juventus nel suo nuovo contratto: in caso di cessione entro un anno il Psg sarebbe obbligato a versare altri 15mln all’Inter.

Già nelle scorse settimane il suo profilo sarebbe stato accostato alla Juventus con la possibile ed immediata cessione in estate. Ora Icardi aspetta il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzi stellari | Tris di nomi dal Real Madrid