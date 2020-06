Calciomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | Nome clamoroso!

La Juventus studia nuovi colpi di mercato ed è pronto a seguire i consigli del suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo: spunta un nome a sorpresa

La Juventus si prepara per il ritorno in campo dopo quasi due mesi di stop dall’emergenza coronavirus. I bianconeri hanno ripreso ormai da diversi giorni gli allenamenti collettivi e il tecnico Maurizio Sarri sta sfruttando questo periodo per inculcare nel migliore dei modi le sue idee alla squadra, che in diverse gare non ha brillato dimostrando di non aver ancora effettuato il salto di qualità sperato dalla società.

Con la ripresa dei campionati, si proverà a fare dei passi in avanti rispetto ai primi mesi di stagione cercando di mantenere il primo posto in Serie A e provando a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in quel di Lione nella gara di andata degli ottavi di Champions League.

Calciomercato Juventus, richiesta di Ronaldo: Koke per rimpiazzare Pjanic

Nel frattempo la società continua a lavorare in vista del prossimo mercato e sembrerebbe pronta a lasciar partire Miralem Pjanic, che ha deluso negli ultimi mesi di questa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare un centrocampista dalla Spagna su richiesta di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il fenomeno portoghese vorrebbe portare in bianconero Koke, calciatore dell’Atletico Madrid. Il centrocampista sembrerebbe intenzionato a cambiare maglia e quella della Juventus lo soddisferebbe.

Il tecnico Simeone vorrebbe trattenere il proprio giocatore di qualità ma sa che, in caso di richiesta di addio, potrebbe fare poco.

