Calciomercato, Pedro vicino alla Serie A | Tutti i dettagli

Pedro via a parametro zero dal Chelsea, la Serie A non se lo lascia scappare. L’attaccante è ora vicino al club capitolino, la Roma

Si è distinto prima in Liga con il Barcellona, poi in Premier League con il Chelsea. Pedro Rodriguez potrebbe a breve approdare in Serie A, dove non mancano le pretendenti. L’esterno sarà infatti una ghiotta occasione di calciomercato, di quelle da non lasciarsi sfuggire, dal momento che è in scadenza con i ‘blues’ e potrà essere acquistato a parametro zero. Il calciatore ha avuto insistenti richieste dalla MLS a gennaio, ma pare voglia restare in Europa, dove in vantaggio su tutti ci sarebbe la un club proprio di Serie A, la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sarà del Real Madrid | Juventus e Inter ko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asse bollente con la big | Quanti scambi

Pedro-Roma, pronto un triennale: le cifre

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, la Roma sarebbe il club con più probabilità di acquisto di Pedro. Anche la Juventus avrebbe manifestato il proprio interesse per il campione del mondo spagnolo, ma nulla di troppo significativo rispetto ai contatti costanti del club capitolino. Per concludere l’affare pare manchi davvero poco. Servirà soltanto il sì dell’attaccante per portare a termine il grosso affare a zero. La Roma potrebbe offrire a Pedro un triennale con opzione da circa 3 milioni di euro a stagione.

Per aggiornamenti sulle ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

L’idea di giocare in Italia, in ogni caso, pare affascini il calciatore, che nei prossimi giorni valuterà le proposte ricevute con il suo entourage. La migliore ipotesi per la prossima estate resta però la Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, rinforzi stellari | Tris di nomi dal Real Madrid

Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!