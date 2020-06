Calciomercato, sarà del Real Madrid | Juventus e Inter ko

Doppia beffa per Inter e Juventus in vista della prossima stagione: il top player giocherà nel Real Madrid targato ancora una volta Zidane

Achraf Hakimi non vestirà la maglia di Inter o Juventus in vista della prossima stagione. Il giocatore di 21 anni tornerà al Real Madrid come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” per convincere definitivamente Zinedine Zidane dopo i due anni in prestito al Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus Inter, Hakimi torna al Real

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il laterale marocchino, reduce da due stagioni con la formazione giallonera, tornerà al Santiago Bernabeu per cercare di diventare titolare a tutti i costi dopo il suo exploit in Bundesliga.

Il presidente dei “blancos” Florentino Perez lo ha rassicurato svelando di puntare su di lui a partire dalla prossima stagione. Così il futuro del giovane laterale marocchino sarà proprio nella capitale spagnola per consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.

Addio ad Inter e Juventus che dovrebbero così rinforzare le corsie esterne con un altro profilo di assoluto valore.

