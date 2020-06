Calciomercato Inter, esterno nel mirino della Liga | Via libera Real

In casa Inter c’è un giocatore che avrebbe attirato l’attenzione di una squadra spagnola: gli spagnoli lo vorrebbero per sostituire il calciatore partente

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo da diverse settimane e Beppe Marotta continua a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione. Oltre agli acquisti però nella prossima sessione estiva di mercato ci saranno anche delle cessioni. Gli occhi di una squadra spagnola infatti sarebbero finiti su un calciatore nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, il Siviglia starebbe puntando ad acquistare dall’Inter, Cristiano Biraghi. L’esterno di Antonio Conte sarebbe stato eletto dalla squadra andalusa come possibile erede di Sergio Reguillon, giovane molto promettente che farà rientro al Real Madrid in estate. Resterà da vedere se l’interesse del direttore sportivo Monchi, che conosce bene la Serie A, sarà assecondato dai nerazzurri e quale sarà l’offerta presentata dal Siviglia.

