Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic ha scelto | C’è l’accordo

Il calciomercato di Juventus ed Inter starebbe arrivando ad una svolta per quanto riguarda la pista Rakitic: accordo raggiunto

Poco più di due settimane al tanto discusso ritorno in campo della Serie A, dopo i quasi tre mesi di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus. Club come Inter e Juventus guardano alla futura sessione di calciomercato come l’occasione per portare in Italia campioni di spessore. In tal senso, il nome di Ivan Rakitic è da tempo accostato con forza a nerazzurri e bianconeri: nelle ultime ore è arrivata la svolta per il futuro del campione croato.

Calciomercato Juventus e Inter, la decisione di Rakitic

Nonostante il Barcellona abbia provato ripetute volte a inserirlo nell’affare Pjanic con la Juventus e in quello Lautaro con l’Inter, il futuro di Ivan Rakitic difficilmente sarà in Serie A. Il campione croato, infatti, è seguitissimo in Liga con Atletico Madrid e Siviglia pronte a farsi avanti alla riapertura del mercato. In particolare modo il Siviglia sarebbe la scelta di Rakitic che accantonerebbe l’interesse dei ‘Colchoneros’ per tornare nel club che lo ha fatto conoscere al grande calcio.

Il giocatore, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ avrebbe infatti già raggiunto un accordo di massima con la sua ex squadra. Una fortissima voglia di Siviglia, quella di Rakitic, che parrebbe intenzionato anche a ridursi drasticamente l’attuale ingaggio con il club catalano. Attualmente, il centrocampista guadagna 8 milioni netti a stagione, con la scadenza di contratto fissata al prossimo 30 giugno 2021.

Juventus ed Inter dunque si ritrovano tagliate fuori nella corsa a Rakitic: il talento del Barcellona ha scelto, il ritorno a Siviglia la sua priorità.

