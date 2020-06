Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | CR7 lo spinge al Barcellona

La Juventus continua a trattare con il Barcellona per il prossimo calciomercato: Cristiano Ronaldo spinge per l’inserimento di un nuovo calciatore

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che ripartirà dal primo posto in classifica in Serie A ma deve stare attenta alla Lazio che dista solo un punto. Anche in Coppa Italia è ancora tutto possibile dopo l’1-1 rimediato a ‘San Siro’ nella gara di andata della semifinale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa da Lotito | Sfumano due affari

In Champions League invece è arrivato un brutto ko a Lione e nella gara di ritorno bisognerà provare a ribaltare la sconfitta per 1-0 per accedere ai quarti di finale. La società intanto lavora per il futuro e continua a trattare con il Barcellona per un maxi scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tutto fatto | Manca solo la firma!

Calciomercato Juventus, anche Rugani può finire al Barcellona: c’è la spinta di Ronaldo

Sono stati già fatti diversi nomi di calciatori che potrebbero finire in Spagna insieme a Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio per arrivare a Ousmane Dembele. Il Barcellona, infatti, vorrebbe di più per cedere l’esterno d’attacco classe 1997. Secondo quanto riportato da Don Balon, potrebbe essere inserito Daniele Rugani nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pedro vicino alla Serie A | Tutti i dettagli

Con i bianconeri la concorrenza in difesa è agguerrita e il calciatore 25enne non riesce mai a giocare un buon numero di gare. Anche Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato dalla Spagna, starebbe spingendo per inserire il difensore nella trattativa per Dembele.

Rugani potrebbe avere più chance di giocare con i Blaugrana e potrebbe anche provare a convincere il ct Mancini a convocarlo per l’Europeo del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Icardi alla Juventus | Spunta la data!

Calciomercato Inter, Juve sorpassata | Il giocatore preferisce i nerazzurri!