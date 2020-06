Calciomercato, addio Milan | Ha già firmato!

Il calciomercato del Milan, in vista della prossima stagione, potrebbe vedere una piccola rivoluzione: svolta in difesa, il centrale ha rinnovato

Ivan Gazidis (Getty Images)Mancano nove giorni al ritorno in campo del Milan che se la vedrà, in Tim Cup, contro la Juventus di Sarri. I pensieri della dirigenza rossonera sono però al prossimo anno, con il 2020/21 che rischia di essere l’ennesima stagione della rivoluzione in casa Milan: spazio al calciomercato, novità importanti arrivano dal Portogallo.

LEGGI ANCHE >>>Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, tutto fatto | Manca solo la firma!

Calciomercato Milan, è fatta: rinnovo e clausola monstre

Accostato con insistenza al club di via Aldo Rossi nelle ultime settimane, Eduardo Quaresma sembrerebbe tuttavia destinato a rimanere un sogno in casa Milan. Il forte e promettente centrale portoghese, classe 2002, avrebbe infatti rinnovato l’accordo in scadenza nel 2022 con lo Sporting. Il futuro di Quaresma era infatti dato in forte dubbio con i rossoneri alla finestra, pronti all’assalto in estate. Il quotidiano lusitano ‘A’Bola‘ però, allontana l’addio del gioiellino che resterà in Portogallo almeno fino al 30 giugno 2025.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Lo Sporting avrebbe inoltre aggiunto una ricca clausola rescissoria nel nuovo contratto del 18enne di Barreiro. Si tratta di ben 45 milioni di euro per il suo cartellino, con l’ingaggio per le prossime stagioni che sale a 120 mila euro annui. Molto di più di quanto percepito fino ad ora da Quaresma che guadagnava 17 mila euro all’anno. Per ogni dieci partite giocate in prima squadra, aggiunge il quotidiano portoghese, Quaresma dovrebbe percepire un bonus di 5 mila euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinforzi stellari | Tris di nomi dal Real Madrid

Il Milan dunque virerà probabilmente le sue attenzioni altrove: l’affare Quaresma, oggi più che mai, appare decisamente complicato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto da Parigi | 30 milioni per il rossonero

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a centrocampo | Occhi nel Real

S.C