Calciomercato Milan, Rangnick ha deciso | Colpo in casa Ajax

Il Milan punta a rivoluzionare la squadra puntando sui giovani: occhi sul giovane talento olandese sul quale ci sarebbe anche un’altra italiana

Una delle prerogative per il Milan che verrà sembrerebbe essere puntare sui giovani. Gli occhi della società rossonera sembrerebbero essere soffermati su un giovane olandese che piacerebbe molto anche a Ralf Rangnick. Parte dunque la sfida ad un’altra squadra di Serie A che avrebbe messo gli occhi su di lui.

Calciomercato Milan, obiettivo Gravenberch: sfida alla Roma

Sembrerebbe ormai tutto fatto per l’arrivo al Milan di Ralf Rangnick. Il tedesco prenderà le redini della squadra rossonera occupandosi di più settori, puntando ovviamente a far tornare il Milan ai vertici della Serie A ed a lottare per vincere trofei. Una delle chiavi del prossimo calciomercato pensato da Rangnick sarà puntare sui giovani. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, gli occhi della dirigenza milanista si sarebbero soffermati su Ryan Gravenberch, centrocampista centrale dell’Ajax. Il classe 2002 olandese nonostante la sua giovane età sarebbe già un punto fermo della squadra di Ten Hag.

Il contratto del giocatore con la squadra di Amsterdam ha scadenza nel 2021 e per ora non si sarebbe ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo. Così il Milan vorrebbe sfruttare questa situazione per riuscire ad acquistare il giovane talento ad un prezzo scontato. Ad essere sulle tracce del ragazzo appena diciottenne però, ci sarebbe anche la Roma, che osserva il giovane da tempo. Si apre così una sfida di mercato tra le due italiane per il talento olandese.

