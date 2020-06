Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo | La Roma spiazza Paratici

La provocazione della Roma alla Juventus per Zaniolo: Demiral, oltre a Bernardeschi, nella trattativa per il gioiello giallorosso

Nicolò Zaniolo sta recuperando in fretta dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato lo scorso gennaio nel match tra Roma e Juve. Il talento giallorosso sta bruciando le tappe e conta di tornare disponibile per il finale di stagione dopo la ripartenza del campionato. Al contempo non si stoppano i rumors di mercato sul classe ’99, che piace sempre in Premier League e soprattutto alla Juventus. Fabio Paratici è da sempre un estimatore del numero 99 della Roma e può rifarsi sotto approfittando degli ottimi rapporti con la dirigenza capitolina.

La Roma non vorrebbe comunque privarsi al momento di Zaniolo, ma la delicata situazione economica potrebbe costringere Pallotta a sacrificare il suo diamante più pregiato. Sono tanti i nomi in ballo tra le due società, alla ricerca anche di preziose plusvalenze per dare una boccata d’ossigeno al bilancio. La Juve nei discorsi con i capitolini avrebbe intenzione di mettere sul piatto Bernardeschi e Rugani, profili graditi ma che non convincono del tutto la Roma. Così il sodalizio della Capitale potrebbe rilanciare all’interesse della ‘Vecchia Signora’ per Zaniolo chiedendo, oltre a Bernardeschi, anche il cartellino di Demiral nell’operazione. Una provocazione più che una reale richiesta, considerando che la Juventus reputa al momento incedibile il difensore turco.

Juventus, la Roma rilancia: Demiral nell’affare Zaniolo

Inoltre, ci sarebbe anche una differenza marcata sulle valutazioni dei giocatori in ballo. Paratici aveva rifiutato offerte vicine ai 40 milioni di euro a gennaio per Demiral, mentre per Bernardeschi il CFO della Continassa non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni. Un pacchetto che andrebbe abbondantemente oltre il prezzo di Zaniolo, compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro.

