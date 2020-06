Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Mourinho per il big di Conte | I dettagli

Mourinho strizza l’occhio al centrocampista dell’Inter, ma i nerazzurri hanno altri piani in mente. Via la clausola e rinnovo per Brozovic

Da quando è arrivato in Italia è cresciuto esponenzialmente, fino al punto da diventare uno dei migliori centrocampisti in Serie A. All’Inter Brozovic si è ritagliato un ruolo di primaria importanza, diventando un elemento imprescindibile per Spalletti, prima, e per Antonio Conte poi. Ma le grandi prestazioni del croato hanno attirato l’interesse delle big europee, come il Tottenham. Jose Mourinho, allenatore del club londinese, stravede per il ventisettenne nerazzurro ormai da tempo e potrebbe spingere il club a presentare un’offerta corposa per portarlo in Inghilterra. Sul piatto, infatti, gli ‘Spurs’ potrebbero mettere una cifra vicina ai 42 milioni di euro.

Brozovic-Tottenham, l’Inter lavora al rinnovo

Cifra che però l’Inter rifiuterebbe. Il club milanese, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista. Marotta sarebbe pronto a blindarlo con un rinnovo piuttosto ricco: 4 milioni annuali fino al 2024. Inoltre l’amministratore delegato dell’Inter vorrebbe lavorare anche per eliminare la clausola, che attualmente pende su Brozovic, da 60 milioni di euro. Insomma, niente Tottenham per il croato: i nerazzurri hanno intenzione di puntare su di lui ancora per lungo.

Se dovesse arrivare un’offerta da parte dello staff di Mourinho, dunque, questa sarebbe con ogni probabilità rispedita al mittente. Non è da escludere, però, che un tentativo da parte del Tottenham arrivi lo stesso.

