Calciomercato Inter, ‘beffa’ da Madrid per il post Lautaro | Cifra shock!

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato in caso di addio di Lautaro Martinez: dopo aver perso Timo Werner, ad un passo dal Chelsea, nuova beffa

Lautaro Martinez potrebbe salutare l’Inter al termine della stagione e così la società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un valido sostituto in caso di un suo addio. Con Timo Werner, ormai ad un passo dal Chelsea, potrebbe arrivare una nuova beffa per la formazione guidata da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, beffa Real per Aubameyang

Come svelato dal portale spagnolo ‘Don Diario’, il Real Madrid starebbe chiudendo la trattativa per circa 22 milioni di euro per l’attaccante dell’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto nel giugno 2021 con i “Gunners“.

L’Inter perderebbe così una nuova occasione per acquistare un attaccante di fame mondiale, che sarebbe stato perfetto come seconda punta nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il club spagnolo sarebbe pronto a chiudere l’affare in poche settimane.

L’Inter si ritroverebbe nuovamente beffata in poche ore: dopo Werner, sfumerebbe anche la pista che porta all’attaccante dell’Arsenal.

