Calciomercato Juventus e Inter, derby a distanza | Quanti duelli!

Sfida a distanza tra Inter e Juventus in vista della prossima stagione anche sul fronte calciomercato: due obiettivi in comune per le big d’Italia

Ritorna il Derby d’Italia anche in sede di mercato. Inter e Juventus sarebbero interessate a diversi obiettivi in comune e sarà un duello a distanza per rinforzare le rispettive rose.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Pedro vicino alla Serie A | Tutti i dettagli

Calciomercato Inter Juventus, derby per Pedro e Kumbulla

Come svelato dal Quotidiano Nazionale sia nerazzurri che bianconeri starebbero provando il colpo a parametro zero che porta all’esterno spagnolo del Chelsea, Pedro, che lascerà i “Blues” al termine della stagione. Il profilo dell’ex Barcellona sarebbe stato proposto da diversi intermediari: Conte e Sarri lo conoscono bene visto che l’hanno allenato ai tempi della compagine inglese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, addio Milan | Ha già firmato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, tutto fatto | Manca solo la firma

Infine, come riportato dall’edizione odierna da da ‘Leggo’, l’altro obiettivo delle due big d’Italia riguarda la difesa per il centrale classe 2000 dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla. Sul giocatore albanese ci sarebbe anche il forte interesse della Lazio: la valutazione del club veronese si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Sarà un’estate bollente tra la ripresa della Serie A e le varie trattative di calciomercato. Juve e Inter saranno ancora protagoniste.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic ha scelto | C’è l’accordo