Calciomercato Juventus, colpo Dembele | C’è l’offerta!

La Juventus nel prossimo calciomercato potrebbe puntare più di un colpo di spessore in attacco: svolta vicina nel futuro di Dembele

Fabio Paratici si guarda intorno, per fiutare quelli che potrebbero essere i colpi ideali per la squadra di Sarri in vista del prossimo anno. Tra gli obiettivi del calciomercato estivo della Juventus resta Ousmane Dembele, nome venuto fuori nelle discussioni con il Barcellona per Pjanic. La società torinese però potrebbe veder complicarsi la pista che porta al gioiello francese.

Calciomercato Juventus, addio Barcellona: la decisione di Dembele

Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, sarebbe il Liverpool il club in primissima fila per l’acquisto di Ousmane Dembele. L’ex Borussia è infatti destinato a lasciare il club blaugrana durante l’estate, vista la grande concorrenza e i numerosi obiettivi del Barcellona per l’attacco. Da Lautaro Martinez a Neymar, l’attacco dei catalani cambierà pelle con Dembele lontano dalla squadra di Setièn. In tal senso, Jurgen Klopp starebbe spingendo per l’arrivo ad Anfield dell’esterno classe 1997.

I ‘Reds‘ avrebbero offerto un prestito biennale per l’attaccante, con diritto di riscatto tra due stagioni. Una formula molto simile a quella che ha portato Coutinho al Bayern Monaco, con il Barcellona che si alleggerirebbe di un ingaggio importante almeno fino al giugno 2022. La dirigenza catalana sarebbe combattuta sull’assenso, nonostante Dembele abbia già fatto sapere di non vedere l’ora di unirsi alla squadra di Klopp.

La Premier League ed la filosofia di calcio del tecnico tedesco affascinano non poco l’esterno che avrebbe quindi scelto la sua prossima destinazione. La Juventus dunque al momento resterebbe dietro nella corsa a Dembele, con il Liverpool in forte vantaggio per il 23enne di Vernon.

S.C