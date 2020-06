Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | La rivelazione del presidente

Una delle situazioni più incerte in casa Inter è quella di Nainggolan, il presidente del Cagliari rivela: “Lo vogliono in molti”.

Uno dei trasferimenti più controversi della scorsa stagione è stato quello di Nainggolan, che è ritornato al Cagliari in prestito dall’Inter. Da un giocatore del calibro del Ninja non ci si sarebbe potuto aspettare un ritorno al passato, che aveva il retrogusto di una regressione a livello di carriera. La stagione in Sardegna, però, sembra aver riconsegnato un Nainggolan irrobustito in leadership e voglia: in primis, una buona notizia per l’Inter. Il futuro del centrocampista belga, tuttavia, resta una vera e propria incognita. Nella giornata di oggi, però, il presidente Giulini ha voluto sbilanciarsi.

Calciomercato Inter, Giulini rivela | “In tanti vogliono Nainggolan”

Delle importanti novità su Radja Nainggolan sono arrivate nella giornata odierna, ma non da parte di un esponente dell’Inter. A fare il punto della situazione sul centrocampista belga, infatti, ci ha pensato il presidente del Cagliari. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Giulini ha rivelato: “Sarà estremamente difficile trattenere Nainggolan ancora in Sardegna. Radja è un giocatore eccezionale e ci sono molti club importanti in Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti ci hanno chiesto informazioni”.

Il presidente del Cagliari, però, ha una propria idea sul destino del centrocampista belga: “Penso che al termine di questa stagione il Ninja possa rientrare nell’Inter, quello è il livello che gli compete”. Parole al miele e un grande attestato di stima per Nainggolan, da parte del presidente che lo ha accolto come un figlio in Sardegna. Le prestazioni del Ninja a Cagliari, d’altronde, non lasciano margini di dubbio sulla qualità del calciatore. Nelle ultime settimane è stata paventata anche la possibilità che il belga ritorni a Roma, città e squadra a cui è rimasto molto legato. Non è da escludere anche un suo possibile rilancio proprio in maglia nerazzurra con Antonio Conte.

Il futuro di Nainggolan resta molto incerto, ma il presidente Giulini non ha dubbi: “Giocatore fortissimo, che vogliono in molti. Al termine della stagione credo che possa rientrare all’Inter”.

