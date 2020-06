Calciomercato Inter, affondo per Skriniar | Controproposta di Marotta

Milan Skriniar è ad oggi uno dei migliori centrali d’Europa ed è per questo che su di lui ci sono diversi top club, in particolare il Manchester United

Nessun calciatore è incedibile e tutti hanno dunque un prezzo. Quello di Skriniar, nonostante le difficoltà palesate nella difesa a tre ‘contiana’ ancora uno dei migliori centrali d’Europa, potrebbe essere di 80 milioni di euro. Ricordiamo che nel gennaio 2018 l’Inter ne rifiutò circa 67 dal Manchester City di Guardiola, il quale poi dirottò più o meno la stessa cifra nelle casse dell’Athletic Bilbao pagando la clausola di Laporte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘beffa’ da Madrid per il post Lautaro | Cifra shock!

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino: Marotta può proporre un super scambio alla pari

Oggi sono invece i cugini del Manchester United che vorrebbero affondare il colpo per il classe ’95 slovacco, il principale candidato a ereditare la fascia di capitano da Handanovic. A patto però che resti a Milano, e questo coi ‘Red Devils’ di mezzo non si può certo assicurare. Del resto, a proposito sempre di milioni, ne hanno spesi ben 87 per Harry Maguire, facendo di lui il difensore più pagato al mondo nella storia del calcio. E proprio all’inglese, come confermano altre fonti britanniche, vorrebbero affiancare l’ex Sampdoria, ragazzo e professionista serio che non ama avere tanta gente intorno per quanto riguarda la gestione dei propri interessi. Ufficialmente non ha più un agente, l’ultimo rinnovo con l’Inter lo ha praticamente discusso in prima persona…

Per il suo cartellino si dice che lo United possa arrivare offrire 50 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro, cifra che difficilmente verrebbe accolta con favore da Marotta e il suo staff. L’Ad potrebbe tuttavia rilanciare chiedendo uno scambio alla pari con il suo pallino Pogba, che almeno da un anno e mezzo vorrebbe andar via dall’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, de Paul verso la firma | Cifre e dettagli

Nonostante la crisi legata al coronavirus, a quanto pare i ‘Red Devils’ valutano il centrocampista francese ancora sui 100 milioni di euro, più o meno quanto speso per strapparlo alla Juventus (che sogna di riprenderselo), dunque nel caso rispedirebbe la proposta al mittente controrilanciando magari con una richiesta – spropositata – di 42 milioni di euro cash più Skriniar per un totale di 97 milioni. La risposta dell’Inter, che per Pogba dovrebbe alzare e non di poco il monte stipendi, potete immaginarla…

R.A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Vecino | Un jolly d’attacco per Conte