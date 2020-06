Calciomercato Juventus, Paratici bloccato | Il Barcellona fissa il prezzo

Barcellona e Juventus continuano i propri dialoghi di mercato, con Pjanic al centro della discussione: i catalani fissano il prezzo di una loro stella.

Lo stravolgimento delle condizioni economiche causato dal ‘Coronavirus’ potrebbe avere creato una nuova sinergia di mercato: quella fra Juventus e Barcellona. I due club stanno dialogando riguardo alla possibilità di realizzare degli scambi: una modalità di mercato che garantisce alle società di non svalutare il prezzo dei giocatori. I catalani sono molto interessati a Miralem Pjanic, considerato sacrificabile in casa Juventus, mentre i bianconeri hanno diversi obiettivi fra i blaugrana. Il Barcellona, intanto, fissa il prezzo per uno dei suoi gioielli.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Ansu Fati | 150 milioni!

Uno dei giocatori ambiti dalla Juventus per il futuro è Ansu Fati, ma rischia di essere fuori portata anche per il club torinese. Come rivelato da ‘Don Balon’, infatti, il Barcellona avrebbe fissato a 150 milioni la cifra per cui sarebbero disposti a rinunciare al 17enne spagnolo. Il calciatore cresciuto nella ‘Masia’ blaugrana sembra essere considerato un fuoriclasse in rampa di lancio da parte dei catalani.

L’ambizione di Paratici di arrivare ad Ansu Fati sembra perciò destinata a concludersi in un nulla di fatto. Il valore dello spagnolo potrebbe già essere fuori portata, specialmente considerando il fatto che ha ancora tutto da dimostrare nel calcio che conta. Il talento di Ansu Fati non è messo in discussione a Barcellona, dove sono pronti a scommettere sull’esplosione del 2002. Nell’attuale edizione di Champions League è stata l’Inter ad assaggiare un antipasto di quel che Ansu Fati potrà essere: il gol segnato dallo spagnolo nella ‘Scala del Calcio’, lascia poco spazio alla fantasia. Così come il prezzo fissato dal Barcellona: 150 milioni che allontanano tutte le pretendenti da Ansu Fati.

La suggestione della Juventus di arrivare ad Ansu Fati sembra essersi infranta sulla realtà: il Barcellona vuole 150 milioni per il 17enne iberico!

