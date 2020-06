Calciomercato, ‘vendetta’ Juve | Lo scippano al Napoli

Juventus, possibile smacco al Napoli: per l’attacco i bianconeri viste le difficoltà per Milik, possono virare su Malen che è nel mirino degli azzurri.

La permanenza di Arkadiusz Milik a Napoli sembra essere sempre più complicata. Il polacco non rientra di certo nella lista degli incedibili e il suo futuro potrebbe non essere più azzurro. Su di lui ha messo gli occhi, tra gli altri, la Juventus, ma l’affare per il club bianconero non è affatto semplice.

Calciomercato Juventus, sgarbo al Napoli: occhi su Malen

Viste le difficoltà nell’arrivare a Milik, la Juventus starebbe pensando a delle alternative. Una di queste porta a Donyell Malen, attaccante olandese classe 1999, astro nascente del Psv Eindhoven. Protagonista di un’ottima stagione con la maglia del club del Brabante. Malen è un nome da tempo gradito al club bianconero che, insieme a Napoli e Milan, è la squadra italiana che più ha seguito i progressi del giovane attaccante, valutato intorno ai 40 milioni di euro.

Proprio il Napoli però sembrava la maggior candidata, tra le italiane, a vincere la corsa al giovane talento olandese. La Juventus però potrebbe scombinare i piani, anche per ripicca nei confronti dei campani, viste le difficoltà nell’arrivare a Milik. I bianconeri hanno un ottimo rapporto con Mino Raiola, agente del ragazzo e potrebbero avere una corsia preferenziale per il giocatore.

Anche il Napoli però potrebbe contare sui buoni rapporti con Raiola e il Psv (vista l’operazione Lozano). I due club sembrano pronti a darsi battaglia: oltre a Malen resta in ballo anche il nome di Milik.

