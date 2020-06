Calciomercato Juventus, novità dalla Spagna | Sta cercando casa a Barcellona!

Il prossimo mercato potrebbe significare l’addio di alcuni giocatori alla Juventus: dalla Spagna rivelano che un bianconero sta cercando casa a Barcellona.

Venerdì prossimo la Juventus ritroverà il campo da gioco, ad aspettarla ci sarà il Milan e una sfida valida per la finale di Coppa Italia. I bianconeri partiranno con un leggero vantaggio, grazie all’1-1 della gara d’andata a ‘San Siro’: il campo tornerà a dare verdetti insindacabili. Nel frattempo, però, il calciomercato continua ad impazzare: alcuni giocatori della Juventus avrebbero in mente l’addio a fine stagione e sarà da valutare il loro grado di concentrazione in questo rush finale. Dalla Spagna riportano che una stella di Sarri starebbe addirittura cercando casa a Barcellona.

Calciomercato Juventus, Pjanic verso l’addio | Cerca casa a Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Miralem Pjanic avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione: il bosniaco starebbe addirittura già cercando casa a Barcellona. Il discorso fra i bianconeri ed i catalani per Pjanic non è una novità delle ultime ore, ma risale ormai ad un paio di mesi. La Juventus sembra essere disposta a cedere il centrocampista bosniaco, ormai fuori dai piani di Sarri con Bentancur che gli ha preso il posto in cabina di regia.

L’interesse del Barcellona per Pjanic è sfociato in un discorso di mercato con Fabio Paratici: il CFO bianconero starebbe provando ad intavolare un’operazione di scambio con i catalani. Fra i nomi graditi dal club piemontese spicca quello di Arthur Melo, che potrebbe ereditare proprio dal bosniaco il ruolo fra gli undici titolari. Le trattative fra Juventus e Barcellona sono ancora in una fase di transizione, ma la volontà di Pjanic di accasarsi in blaugrana sembra essere ormai definitiva.

