Calciomercato Inter, nuova ‘beffa’ | Il bomber ha detto no!

L’Inter valuta l’acquisto di nuovi attaccante, ma potrebbe arrivare un’altra beffa dopo quella di Mertens. C’è la decisione del bomber

L’Inter è pronta a tornare in campo dopo aver vissuto nel complesso dei mesi importanti prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus. La compagine allenata da Antonio Conte ha lottato per lo scudetto e si è ritrovata più volte anche al primo posto, ma le ultime due partite hanno portato due sconfitte contro Lazio e Juventus e ora il distacco dalla vetta è di nove punti, anche se c’è ancora una gara da recuperare.

La società in questi mesi non si è mai fermata e ha continuato a lavorare per programmare al meglio la nuova stagione. In chiave mercato sono stati sondati principalmente due attaccanti a parametro zero: il primo era Mertens, già sfumato a causa del rinnovo con il Napoli, e poi Edinson Cavani.

Calciomercato Inter, si complica la pista Cavani: vuole l’Atletico Madrid

Anche la situazione dell’attaccante uruguaiano, però, dovrebbe risultare complessa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Edinson Cavani avrebbe scelto la sua destinazione: la punta centrale vorrebbe il trasferimento all’Atletico Madrid.

Il suo contratto con il Paris-Saint Germain scadrà nelle prossime settimane ed è quindi libero di trovare una nuova squadra. Il classe 1987 dovrebbe preferire i Colchoneros in quanto sono interessati a lui da tempo e avevano provato a strapparlo ai francesi anche a gennaio, poi il presidente Al-Khelaifi bloccò tutto.

Dopo Mertens, dunque, potrebbe saltare anche Edinson Cavani per l’Inter che dovrebbe così fiondarsi su nuovi attaccanti.

